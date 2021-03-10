Пограничники и сотрудники нацпарка в Приморье усилили охрану участков границы с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Инспекторы национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае совместно с пограничниками усилили охрану участков границы с Китаем, прилегающих к территории национального парка, чтобы защитить животных. Об этом сообщилав среду пресс-служба "Земли леопарда".

"До пандемии иностранные браконьеры могли легально приезжать на территорию Российской Федерации под видом туристов и лишь затем идти в лес нарушать закон. Сейчас, когда границы закрыты, такой возможности у них нет. Это может спровоцировать авантюристов нелегально проникать на "Землю леопарда" через российско-китайскую границу. На совещании с пограничниками мы выстроили стратегию работы, которая позволит адаптироваться к ситуации и дать отпор незваным гостям", - приводятся в сообщении слова заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране Евгения Стомы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, речь идет об учащении совместных рейдов, увеличении числа задействованных в охране сотрудников нацпарка.

Большая часть границ национального парка совпадает с линией российско-китайской границы. Вместе с Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю нацпарк проводит совместные рейды, совместное задержание браконьеров, заинтересованных в добыче животных, в том числе краснокнижных.

В "Землю леопарда" ежегодно пытаются проникнуть браконьеры из КНР, чтобы добыть ресурсы, имеющие высокую цену на внутреннем рынке Китая. Среди них женьшень, дальневосточный трепанг, а также части краснокнижных амурских тигров.