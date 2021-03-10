Во Вьетнаме у пяти человек отмечены побочные эффекты после вакцины AstraZeneca

ХАНОЙ, 10 марта. /ТАСС/. Побочные проявления после вакцинации против коронавируса, требующие наблюдения в медицинском стационаре, были отмечено у пяти человек во Вьетнаме. Об этом сообщил в среду местный новостной портал VnExpress со ссылкой на представителей Национальной программы иммунизации.

Вьетнам начал в понедельник вакцинацию населения против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. За два дня прививки получили 522 человека, у пяти из которых были отмечены побочные эффекты в виде аллергической реакции, скачков артериального давления и приступов диареи. Кроме того, у нескольких человек, по словам медиков, наблюдались незначительная мышечная боль и повышение температуры тела. В настоящее время состояние здоровья всех вакцинированных стабильно и не вызывает никаких опасений.

В соответствии с решением вьетнамского правительства были определены девять приоритетных групп граждан для первого этапа вакцинации. В их число вошли пожилые люди, медицинские работники, сотрудники полиции, пограничной службы и военнослужащие, привлеченные к борьбе с распространением коронавируса на территории Вьетнама.

К настоящему моменту министерство здравоохранения республики помимо препарата AstraZeneca одобрило еще две вакцины для использования в стране - российскую "Спутник V" и американскую Moderna. Одновременно Вьетнам продолжает испытание на людях вакцин собственного производства. В декабре прошлого года было начато тестирование препарата Nanocovax, произведенного местной фармацевтической компанией Nanogen, а в этом месяце начались клинические испытания вакцины Covivac, разработанной Институтом вакцин и медицинских биологических препаратов.

За все время с начала пандемии во Вьетнаме были выявлены 2 526 инфицированных. За минувший период 2 004 человека выздоровели, а 35 умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 487 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся более 45 тыс. человек.