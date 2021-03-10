Переселенка из Бразилии открыла сыроварню в приамурском селе

ТАСС, 10 марта. Переселенка из Бразилии Агрипина Ануфриев-Егорофф запустила сыроварню в селе Волково в Амурской области. Производство позволяет выпускать до 60 кг сыра в сутки, процесс приготовления можно наблюдать из дегустационного зала через стекло, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"Этот проект уникален для Амурской области. Агрипина переехала к нам из Бразилии в 2018 году, в 2019 году получила гражданство. Ей была оказана помощь по организации этого производства. Здесь интересная технология, современное оборудование", - процитировала пресс-служба главу региона Василия Орлова.

Предпринимательница приехала в Амурскую область по федеральной программе переселения соотечественников в составе группы староверов. Дом и два земельных участка в селе Волково она приобрела благодаря льготной ипотеке, полученной по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Строительство сыроварни осуществлялось за счет кредита, предоставленного Россельхозбанком. Оборудование для нового производства заказывали из Москвы, проектная мощность сыроварни составляет около полутонны молока в сутки, что позволяет ежесуточно производить до 60 кг сыра.

"В сыроварне есть не только производственный цех, но и дегустационный зал, где можно увидеть через стекло весь процесс от начала до конца. Это позволит приглашать на сыроварню туристов. Доставлять готовую продукцию в торговые точки будут на специальных автомобилях с холодильным оборудованием, которые приобрела начинающий фермер", - сообщила пресс-служба.

В планах Агрипины разработка оригинальной рецептуры и производство новых сортов, в том числе копченой моцареллы. В будущем здесь планируют принимать туристов. Сыр, который предпринимательница производит вместе с 16-летним сыном, был представлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в зоне "Дальневосточный гектар".

"Мне помогали буквально во всем, с самого момента прилета сюда. Очень важны были консультации, ведь я выросла в Бразилии и мало знала о том, как сегодня устроена жизнь в России. Заняться производством сыра я решила, потому что этот процесс знаком мне с детства, мои родители - сыровары. У нас семейные рецепты, которые имеют отличия от общепринятых", - приводятся в сообщении слова предпринимательницы.