ОНФ запускает масштабную программу по борьбе с мошенниками

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта запускают программу, которая будет помогать гражданам и правоохранительным органам в борьбе с мошенниками. Об этом сообщила в среду пресс-служба ОНФ.

"Согласно данным экспертов, в прошлом году уровень мошенничества сильно вырос. В результате неправомерных действий люди потеряли около 150 млрд рублей. Мы разработали комплексное решение. Оно позволит не разбираться с последствиями действий преступников, а выявлять новые схемы мошенничества на стадии их появления и предлагать правоохранительным и надзорным органам актуальные методы по противодействию", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя исполкома ОНФ Сергея Горбунова.

В ОНФ уточнили, что на сайте проекта Народного фронта "За права заемщиков" появилась специальная форма для приема жалоб и сведений от граждан о попытках совершения мошеннических действий. Также передать информацию об этих действиях можно по телефону либо обратиться лично. Кроме того, на платформе "Народный контроль" в феврале стартовал опрос по мошенничеству в финансовой сфере, уточнили в пресс-службе.

Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" будут обрабатывать все поступающие от граждан сигналы, систематизировать их и передавать органам исполнительной власти в соответствии с подведомственностью.

"При обработке поступающих сигналов мы будем решать несколько задач. Сможем выявлять и пресекать мошеннические действия. У нас появится возможность более оперативно реагировать на новые схемы, "легенды" и предлагать помощь пострадавшим. Кроме того, эта методика позволит нам собирать статистические данные об уровне мошенничества и видах схем, на основе которых мы будем предлагать законодательные инициативы для защиты граждан. Конечно, мы будем передавать все полученные сведения правоохранителям и надзору, помогая тем самым более оперативно и эффективно реагировать на эту угрозу обществу и благополучию россиян", - подчеркнула руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.