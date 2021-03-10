Глава комиссии ОП предложил ввести QR-коды для идентификации журналистов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов предложил ввести QR-коды для журналистов с целью их идентификации.

"Я вспомнил замечательный опыт, который был реализован во время чемпионата мира по футболу 2018 года, - карта болельщика. Замечательная история. Ты регистрируешься, получаешь карту болельщика, определенный QR-код, никто не может ни подделать, ни заменить", - сказал Сабитов на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, посвященном обеспечению безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий.

Он подчеркнул, что аналогичный принцип можно было бы применить для учета журналистских удостоверений. "Может быть, этот опыт использования цифровых технологий применить и сегодня. Наверное, такое решение многие проблемы сняло бы", - сказал Сабитов.

В свою очередь председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предложил обсудить это предложение. "Мы живем в условиях цифры, больших данных, если мы говорим о каком-то подходе, то, наверное, точно QR-код здесь нам необходим", - сказал он.