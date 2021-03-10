Глава Amazon планирует потратить к 2030 году $10 млрд на борьбу с изменением климата

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Глава корпорации Amazon Джефф Безос планирует к 2030 году потратить $10 млрд, инвестированных им в экологический фонд Bezos Earth Fund. Об этом со ссылкой на заявление директора фонда Эндрю Стира сообщил в среду телеканал ABC.

Телеканал напомнил, что до последнего времени об инициированном в феврале 2020 года Безосом экологическом проекте было известно лишь то, что он будет направлен на противодействие климатическим изменениям. По словам Стира, целью Безоса является освоение в течение ближайших 10 лет всех вложенных им в проект средств - примерно по $1 млрд в год. "Earth Fund будет инвестировать в науку, в неправительственные организации, активистов и частный сектор в целях оказания содействия развитию технологий, осуществлению инвестиций, изменению политики и поведения, - цитирует ABC твит Стира. - Мы будем акцентировать внимание на достижении социальной справедливости, поскольку от климатических изменений в непропорционально большей степени страдают бедные и маргинализированные группы населения".

Ранее Безос заявил, что связывает большие надежды с деятельностью Стира на посту руководителя проекта с учетом его прежней научной и экологической работы, высоко, как он указал, оцененной экспертами. Сам Стир в обнародованном заявлении заверил главу Amazon в том, что оправдает оказанное ему доверие.

"В разрешении климатических и природных кризисов я акцентирую внимание на происходящем системном изменении с акцентом на [интересы] людей, - указал он. - Многие наиболее творческие инициативы страдают из-за нехватки финансирования, отсутствия должного управления рисками или верно подобранных партнеров. Именно в этом Earth Fund и окажет содействие".

В феврале Безос объявил о том, что в третьем квартале текущего года он оставит пост генерального директора Amazon и займет должность исполнительного председателя совета директоров, сконцентрировавшись в основном на благотворительной и научной деятельности. По мнению Безоса, хорошие финансовые показатели и устойчивое положение компании позволяют ему это сделать.

В настоящее время, по сведениям журнала Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире, несмотря на развод в 2019 году с супругой, которой досталось 4% акций Amazon. Состояние 57-летнего предпринимателя, владеющего 11,1% акций компании, оценивается в $170-180 млрд. Помимо Amazon, он основал частную аэрокосмическую компанию Blue Origin и является владельцем одной из старейших газет США The Washington Post.