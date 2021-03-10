Ростуризм сообщил, что чартеры по России в этом году могут запустить по 12 направлениям

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ростуризм вместе с партнерами прорабатывает возможность запуска чартеров по 12 внутрироссийским направлениям. Об этом сообщила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова.

"Мы очень надеемся запустить новые направления и прорабатываем сейчас 12 новых точек притяжения из различных регионов страны, которые будут основаны на чартерных рейсах для того, чтобы показать, насколько богата наша страна различными точками показа", - сказала Лысенкова на открытии онлайн-выставки "Знай наше: лето 2021".

Помимо популярных у туристов Крыма и Краснодарского края, Ростуризм рассчитывает, что получится повторить чартерную программу на Байкал, а также изучается возможность запуска чартерных программ на Ставрополье, на Кавказ, среднюю полосу России, в предгорье Урала, отметила она. "Стараемся разработать программы, которые будут интересны туристам и позволят по-другому посмотреть на турпродукт", - подчеркнула Лысенкова.

Ростуризм также анонсировал запуск в этом сезоне чартерных программ на базе железнодорожных перевозок. Такие программы, по оценке ведомства, обладают большим потенциалом. "Мы в этом году хотим еще запустить круизные чартерные программы, основанные на железнодорожных круизах. Очень надеемся, что это станет новинкой сезона", - сказала Лысенкова.

В целом новый туристический сезон в России станет перезапуском всей отрасли, считает представитель Ростуризма.