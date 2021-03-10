Более 250 детей-сирот обрели семьи в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области с начала года устроили в семьи более 250 детей-сирот. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.

"С начала 2021 года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи уже 252 ребенка-сироты", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что в настоящее время в Московской области насчитывается более 4 тыс. приемных семей, 26 из них созданы за первые два месяца нового года.

"В регионе активно работают школы приемных родителей, обучение в них уже прошли 325 человек с начала года. В школе психологи, медики и юристы отвечают на самые актуальные вопросы, помогают подготовиться к родительству - это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью. Таких школ у нас функционирует 72", - рассказала Каклюгина.

В пресс-службе напомнили, что всего в Подмосковье проживает более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,5 тыс. детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях.