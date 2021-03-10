Госдума упрощает порядок выезда несовершеннолетних за рубеж с сопровождающим

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому для выезда из РФ несовершеннолетнего гражданина вместе с его законным представителем достаточно будет отсутствия выраженного несогласия со стороны другого представителя, при этом предусматривается право представителя заявить о таком несогласии и отозвать его во внесудебном порядке.

В законе о порядке въезда и выезда из РФ закреплено, что в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд несовершеннолетнего, вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке. Данное положение было признано Конституционным судом несоответствующим основному закону, так как оно не предусматривает внесудебного достижения согласия и в то же время в полной мере применяется к родителю, с которым проживает ребенок и который ранее заявил о несогласии на такой выезд.

Законопроектом предлагается закрепить, что для выезда несовершеннолетнего гражданина РФ из страны "совместно с его законным представителем достаточным условием является отсутствие выраженного несогласия на такой выезд другого законного представителя несовершеннолетнего". При этом сохраняется норма о том, что если несовершеннолетний выезжает из страны без сопровождения, то кроме паспорта он должен иметь при себе нотариально оформленное согласие законного представителя.

Действующая редакция закона о въезде и выезде из РФ гласит, что в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд ребенка, вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке. В законопроекте предлагается новая редакция данной нормы. Согласно тексту, законный представитель несовершеннолетнего вправе заявить о несогласии на выезд ребенка за рубеж. "При этом данный запрет не распространяется на поездки несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации за пределы Российской Федерации в сопровождении законного представителя несовершеннолетнего, заявившего о таком несогласии", - говорится в законопроекте.

Заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего может быть отозвано во внесудебном порядке. Спор в свою очередь будет решаться через суд.