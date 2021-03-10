В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

ПЕНЗА, 10 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 марта. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Зрелищно-развлекательные мероприятия и работа общепита ограничены с 23:00 до 06:00. Действует режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

В Пензенской области, по данным на 10 марта, подтверждено 39 704 случая заражения коронавирусной инфекцией, 35 866 пациентов выздоровели, 460 человек умерли.