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Пандемия COVID-19

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

Он будет действовать до 31 марта

ПЕНЗА, 10 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 марта. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Зрелищно-развлекательные мероприятия и работа общепита ограничены с 23:00 до 06:00. Действует режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

В Пензенской области, по данным на 10 марта, подтверждено 39 704 случая заражения коронавирусной инфекцией, 35 866 пациентов выздоровели, 460 человек умерли.

Теги
РоссияПензенская областьПандемия COVID-19
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