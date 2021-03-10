Около 40 тыс. жителей РФ ежегодно консультируются в центрах помощи НКО по вопросам ЖКХ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) в России за 15 лет смогли создать совершенную отраслевую систему контроля в сфере ЖКХ, и ежегодно в специальных центрах помощи консультации по этим вопросам получают около 40 тыс. граждан. Об этом сообщила в среду председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, правозащитник в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

"На протяжении 15 лет я работаю в некоммерческих общественных организациях. <...> Мы создали самую совершенную отраслевую систему общественного контроля [в сфере ЖКХ в России]. Мы открыли по всей стране центры помощи гражданам - плательщикам ЖКХ. В год у нас до 40 тыс. граждан получают консультации", - сказала она на встрече с представителями московских НКО и АНО, посвященной Международному дню некоммерческих организаций. Разворотнева добавила, что НКО плотно работает с Госдумой и Советом Федерации по этим вопросам, направляют много предложений.

Она также сообщила участникам встречи о своем намерении принять участие в предстоящих выборах в Госдуму по 201-му одномандатному избирательному округу города Москвы. "Я все-таки приняла решение, причем приняла его, честно говоря, вчера, что я пойду на выборы в Госдуму по 201-му избирательному округу города Москвы, потому что я здесь работаю, потому что я живу в Южнопортовом районе и потому что я понимаю, что нужно делать, чтобы люди не бились вот с этой системой, и получали то, что им положено по заслугам", - сказала Разворотнева.

В настоящее время в 77 регионах РФ созданы центры по вопросам жилищного просвещения граждан, в рамках которого осуществляется контроль в сфере ЖКХ. В феврале подобный центр с расширенным функционалом открылся в Москве. В нем юристы бесплатно консультируют горожан по вопросам ЖКХ, межевания территории, защиты трудовых прав, экологии и благоустройства.

Кроме этого, в столице зарегистрировано 30,4 тыс. НКО, из которых 6,5 тыс. - социально ориентированные. Наиболее популярными направлениями работы социально ориентированных НКО являются: образование, здравоохранение, культура, экология, физкультура и спорт, патриотическое воспитание, помощь социально незащищенным слоям населения.