Выбросы в атмосферу в Вологодской области снизились за три года на 12%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Крупнейшие компании вложили с 2017 года в природоохранные мероприятия в Вологодской области 10 млрд рублей. Это позволило сократить валовые выбросы в атмосферу на 12%, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Наши компании вложили с 2017 года в природоохранные проекты 10 млрд рублей частных инвестиций. Это компании "Северсталь", "Фосагро", "Северсталь Метиз", Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, Череповецкий водоканал и многие другие. Достигли важного эффекта - сокращение на 12% валовых выбросов в атмосферу за минувшие три года. Планы, поставленные перед нами указом президента России, - сокращение выбросов в атмосферу на 20% к 2024 году - будут достигнуты", - рассказал губернатор.

Эти уникальные природоохранные мероприятия, которые реализуются в Вологодской области для сокращения антропогенного воздействия на окружающую среду, будут представлены на Всероссийском молодежном форуме "Экосистема", который впервые пройдет в Вологодской области 23-27 мая под эгидой Росмолодежи. Компании поделятся практиками о сокращении выбросов в атмосферу, снижении забора воды из водоемов, о полностью замкнутых водооборотных циклах.

По мнению губернатора, за несколько лет поменялся также менталитет людей. "Раньше людям ничего не стоило выбросить пакет или окурок мимо урны, оставить после себя гору мусора в лесу. Сейчас жители очень болезненно реагируют на такое поведение по отношению к своим родным городам и поселкам, многим подросткам даже мысль не приходит в голову что-то выкинуть. Фокус руководства страны на экологическое просвещение дает эффект", - подытожил глава региона.

Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема" впервые пройдет под эгидой Росмолодежи 23-27 мая 2021 года в Вологодской области. Основными образовательными направлениями мероприятия станут экологичное потребление, сохранение окружающей среды, переработка ТБО, "зеленый" бизнес и экотуризм.