Кабмин обсудит финансирование программы "туристического кешбэка"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств на программу "туристического кешбэка", помощь больным с коронавирусом и поддержку регионов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В сообщении отмечается, что речь идет о выделении Ростуризму в 2021 году из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований для предоставления субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. "Проектом распоряжения предлагается выделить Ростуризму в 2021 году средств на первый этап программы "туристический кешбэк" текущего года, проведение которого запланировано в марте-апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня, - отметили в правительстве. - Предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тыс. туристских услуг для граждан Российской Федерации".

Также кабмин обсудит предоставление Кемеровской области финансовой помощи для реализации мероприятий программы социально-экономического развития региона до 2024 года. Этот регион премьер-министр РФ Михаил Мишустин посещал на минувшей неделе. Кроме того, в повестке дня - выделение средств бюджетам других регионов, которые посетил премьер, - Республики Алтай, Республики Тыва, Новосибирской области. Также правительство обсудит дотацию Саратовской области на поддержание сбалансированности регионального бюджета.

Кроме того, в повестке дня - выделение средств на покупку лекарств для пациентов с коронавирусом, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Ее один вопрос, который обсудят члены кабинета, - подготовка к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2021 году. "В докладе дана оценка состояния подготовки сельхозтоваропроизводителей к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2021 году, - отметили в правительстве. - В частности, по информации Минсельхоза России, в 2021 году вся посевная площадь составит 80,5 млн га, что на 0,9 млн га больше, чем в 2020 году".

Правительство обсудит на заседании реализацию федеральной адресной инвестиционной программы и выполнение федеральных целевых программ за 2020 год, Стратегию развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года и законопроект, создающий правовые основания для передачи в безвозмездное пользование объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в государственной собственности, государственным учреждениям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти, обеспечивающим деятельность президента РФ и кабмина. "Реализация законопроекта позволит подведомственным Управлению делами президента Российской Федерации государственным учреждениям заключать договоры безвозмездного пользования такими объектами", - пояснили в правительстве.