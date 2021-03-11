Япония почтит память жертв землетрясения и цунами 2011 года

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Церемония памяти жертв землетрясения и цунами, которое произошло 10 лет назад у северо-восточного побережья Японии, пройдет в четверг в годовщину трагедии.

Главное мероприятие состоится в Национальном театре Токио. В нем примут участие премьер-министр Ёсихидэ Суга, а также император Нарухито и императрица Масако, для которых это станет первым совместным появлением на публике с момента начала пандемии. Минута молчания по традиции будет объявлена в 14:46 по местному времени (08:46 мск), когда 11 марта 2011 года у побережья префектуры Мияги был зафиксирован подземный толчок магнитудой 9,0. После этого глава правительства зачитает свое обращение.

Всего на церемонии будут присутствовать порядка 220 человек, что в четыре раза меньше, чем обычно. В прошлом году она была отменена из-за ситуации с коронавирусом. Отдельные памятные мероприятия также пройдут в ряде пострадавших от удара стихии городов и поселков на северо-востоке страны.

В 2011 году землетрясение и цунами унесли жизни по меньшей мере 18,4 тыс. человек. Наибольший урон был нанесен префектурам Мияги, Иватэ и Фукусима. Последняя стала известна на весь мир из-за аварии на одноименной АЭС, с последствиями которой Японии приходится иметь дело до сих пор.

Ликвидационные работы

Операция по выводу из строя аварийной станции "Фукусима-1" в настоящее время продолжает оставаться одной из главных задач в рамках мер по восстановлению пострадавших регионов. Из-за больших сложностей этот процесс идет с постоянными задержками, и, по предварительным оценкам, может завершиться только к 2050 году или даже позднее. Тем не менее сейчас на АЭС обеспечен должный уровень безопасности: на более чем 90% ее территории можно находиться без защитного костюма.

В прошлом месяце специалисты энергетической компании Tokyo Electric Power ("Токио электрик пауэр", TEPCO) смогли завершить продолжавшиеся почти два года работы по извлечению отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из специальных бассейнов в здании третьего реактора. Всего оттуда извлекли 566 топливных стержней, включая четыре, которые были повреждены и серьезно деформированы при аварии на станции.

Для извлечения ОЯТ из бассейнов на других реакторах, которые пострадали сильнее, потребуется еще около 10 лет. Из шести энергоблоков станции планируется достать около 4,7 тыс. топливных сборок.

Кроме того, многочисленные трудности связаны с извлечением расплавившегося ядерного топлива. Оно значительно усложняет процесс ликвидации аварии, а для того, чтобы его убрать, в настоящее время ведутся разработки специальных роботизированных механизмов.

В сами реакторы для охлаждения регулярно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках, заполняет подземные этажи энергоблоков, дренажную систему, а также смешивается с грунтовыми водами и попадает в технический порт АЭС.

Японские специалисты откачивают эту воду, очищают от радиоактивных частиц и помещают в специальные стальные хранилища, установленные на территории. Их объем составляет 1,37 млн кубометров, из которых сейчас заполнены 1,24 млн кубометров. По расчетам, уже к 2022 году имеющихся баков хватать не будет. В связи с нехваткой территории для установки новых резервуаров был поднят вопрос о возможности сбросить эту очищенную воду в океан, против чего выступают соседи Японии по региону, в частности Южная Корея.

Отголоски удара

К десятой годовщине трагедии национальное метеорологическое управление Японии подсчитало, что с 2011 по 2021 год в районе северо-восточного побережья страны произошло порядка 570 тыс. землетрясений, многие из которых были афтершоками того мощного удара. При этом указанное число в три раза больше, чем аналогичный показатель за период с 2001 по 2011 год.

Согласно приведенной статистике, количество подземных толчков постепенно снижалось вплоть до 2015 года. Затем вновь стала наблюдаться тенденция к увеличению. Так, в ноябре 2016 года у берегов Фукусимы произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Еще один удар аналогичной силы и в том же месте случился в феврале этого года. Оба случая, по мнению специалистов, были афтершоками землетрясения 2011 года.

Перед Олимпиадой

Префектура Фукусима через две недели должна принять у себя старт эстафеты олимпийского огня. Она, как и сами Игры, была перенесена на этот год. Торжественная церемония начала забега пройдет в футбольном тренировочном центре. Из-за коронавируса зрителей туда пускать не планируется.

В рамках подготовки к Олимпиаде власти Японии старались уделить максимальное внимание пострадавшим от цунами регионам. И старт эстафеты в Фукусиме должен, согласно задумке, стать символом восстановления после трагедии. Также префектура должна стать местом проведения части олимпийских соревнований, включая матчи по футболу и бейсболу.