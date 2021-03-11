Пандемия не привела к ухудшению качества образования в России в 2020 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса, объявленная в мире год назад, стала вызовом для российской системы образования, но не сказалась серьезным образом на успеваемости школьников, а студентам позволила быть более мобильными и получать образование без привязки к месту. Об этом ТАСС заявили представители Минпросвещения и Минобрнауки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в провинции Хубэй (Центральный Китай). 11 марта прошлого года ВОЗ признала ее пандемией.

"Анализ результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных осенью [2020 года], показал, что у учащихся нет серьезных проблем, связанных с усвоением учебного материла в период дистанционного обучения. Вся система образования успешно справилась с вызовами пандемии: школы получили необходимые рекомендации и адаптировали учебный процесс так, чтобы каждый школьник мог пройти и усвоить школьную программу в полной мере", - заявили в Минпросвещения.

Как отметили в министерстве, в 2020-2021 учебном году обучение в школах и колледжах проводилось преимущественно в очном формате, а ограничительные меры принимались точечно. То, как школьники и студенты техникумов усвоили программу, покажут результаты Всероссийских проверочных работ 2021 года. Окончательные выводы об уровне подготовки обучающихся можно сделать после проведения государственной итоговой аттестации, отметили в Минпросвещения.

Основные вызовы

В Минпросвещения РФ сообщили, что весной прошлого года всей системе образования пришлось очень быстро переориентировать свою работу. Сложным решением было перевести более 16 млн школьников на домашнее обучение, заявили в министерстве. "В приоритете было сохранение здоровья детей. Образовательный процесс не прерывался в условиях ограничений", - отметили в Минпросвещения.

"В экстремальных условиях Минобрнауки России и ведущие вузы страны оперативно отреагировали на запрос из-за сложившихся обстоятельств и смогли предоставить всем желающим студентам и преподавателям доступ к своим учебным материалам, онлайн-курсам, поделились опытом их разработки и широкого применения", - заявили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

В Минобрнауки считают, что вынужденный перевод учебного процесса в дистанционный формат сыграл большую роль в развитии цифровизации. Вместе с тем пандемия обнажила и ряд проблем: серьезным испытанием стало отсутствие у преподавателей опыта работы в онлайн-среде. Еще до пандемии 60% педагогов вузов редко проводили лекции и занятия в онлайн-формате, ключевым стал дефицит методических навыков и цифровых компетенций. Одной из существенных методических трудностей стала проблема удержания внимания и вовлеченности студентов.

Уже в период летних каникул 2020 года вузы провели обучающие курсы и семинары для профессорско-преподавательского состава с целью повысить компьютерную грамотность.

Также дистанционное обучение потребовало от студентов большей самодисциплины и мотивации, отметили в Минобрнауки, в связи с этим возникла необходимость адаптации обучающихся к новым условиям. Для этого в вузах были организованы службы психологической поддержки, в том числе для обучающихся, вынужденно перешедших к освоению образовательной программы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

"Большинство преподавателей и студентов попробовали новые возможности и оказались способны работать в таком режиме", - отметили в Минобрнауки.

Новые возможности

По итогам введения онлайн-обучения в вузах в прошлом году Минобрнауки выделяет несколько положительных сторон применения дистанционных технологий. Так, они позволяют быть мобильным, дают "возможность получения образования без привязки к месту, что особенно важно для лиц, не имеющих возможности посещать занятия в университете в очном формате". Также у обучающихся появилось больше возможностей при выборе учебных курсов и программ как российских вузов, так и зарубежных.

Кроме того, дистанционные технологии позволили выстроить индивидуальный режим обучения. Например, студенты могли пересматривать видеоматериалы лекций и занятий в удобное время, у них появилось больше возможностей для саморазвития и самообучения.

Экзамены и коронавирус

Пандемия оказала влияние на формат проведения государственной итоговой аттестации в прошлом году. Власти приняли решение, что сдавать ЕГЭ в 2020 году будут только те, кто намерен поступать в вузы. "Несмотря на сложности, нам удалось на высоком уровне провести ЕГЭ, обеспечить дальнейшее поступление в вузы и колледжи, сохраняя при этом образовательное пространство как одно из наиболее защищенных для здоровья мест", - заявили в Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что сдача экзаменов прошла с соблюдением всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора относительно мер эпидемиологической безопасности. По большинству предметов результаты остались на уровне прошлого года, а по некоторым предметам улучшились. В министерстве заключают, что система образования адаптировалась к новым вызовам и при этом сохранила качество.

В связи с необходимостью проведения государственной итоговой и промежуточной аттестаций в дистанционном режиме была улучшена и оптимизирована система прокторинга, то есть система слежения за тестированием или экзаменом в онлайн-режиме, отмечают в Минобрнауки РФ.

Кроме того, в 2020 году во всех вузах, подведомственных Минобрнауки РФ, была сформирована электронная образовательная среда. Она представляет собой виртуальную инфраструктуру, базирующуюся в том числе на собственных ресурсах образовательных организаций. Как отметили в министерстве, речь идет о цифровых платформах, проектном обучении, виртуальных лабораториях, платформах обучения иностранному языку, доступе к электронным библиотечным ресурсам и сервисам.

Трудоустройство и каникулы

В условиях пандемии в апреле 2020 года Минобрнауки РФ реализовало программу по содействию занятости студентов вузов. Многие предлагаемые вакансии подразумевали удаленный формат работы. В рамках программы были трудоустроены более 15 тыс. студентов из 149 подведомственных вузов на позиции цифровых ассистентов, консультантов-психологов по работе с социально незащищенными группами населения, специалистов по реализации образовательных программ для населения. На летний период для студентов были выделены дополнительные рабочие места в приемных комиссиях в университетах.

Вынужденные ограничения прошлого года не помешали детям с пользой провести летние каникулы, добавили в Минпросвещения. "Детские лагеря адаптировали свои смены под новый формат, активное участие в организации досуга детей - профориентационных, культурных и спортивных мероприятий - приняли крупные российские высокотехнологичные компании и государственные корпорации. Безусловно, мероприятия проходили с соблюдением требований Роспотребнадзора", - отметили в министерстве.

Живое общение

И в Минпросвещения, и в Минобрнауки ТАСС заявили, что новые технологии не заменят живого общения педагога с обучающимся. Вместе с тем они призваны дополнить традиционную систему образования, сделать ее более эффективной, современной и конкурентоспособной.

"Учитель неизменно стоит в центре системы образования, поэтому особое внимание будет уделяться поддержке учителей и их профессиональному развитию. Минпросвещения России продолжит работу по обновлению образовательных программ как в школах, так и коллежах и техникумах", - заявили в министерстве.

Министерство просвещения РФ намерено развивать и цифровые технологии, образовательные платформы и сервисы. В рамках нацпроекта "Образование" планируется создать цифровую образовательную среду, которая будет включает как работу по оснащению школ современным оборудованием, так и электронные верифицированные учебные материалы, образовательную платформу, социальную сеть, отечественную систему видео-конференц-связи.

В Минобрнауки РФ добавили, что национальный проект "Образование" обеспечит высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. "Актуальность этого направления подтвердилась, когда в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в стране единственным способом не прерывать процесс обучения в вузах стал частичный или полный его переход на цифровые платформы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - заключили в министерстве.