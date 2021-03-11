EMA не выявило проблем с вакциной AstraZeneca в Австрии

ГААГА, 11 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в предварительном порядке не выявило проблем с партией вакцины производства компании AstraZeneca ("Астразенека"), использование которой было приостановлено после развития серьезных проблем со здоровьем у нескольких вакцинированных в Австрии. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе регулятора ЕС.

Ранее надзорная служба Австрии приостановила использование партии после того, как один человек умер через 10 дней после вакцинации в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, а другой был госпитализирован с тромбоэмболией (острой закупоркой) легочной артерии. Второй пациент в настоящее время идет на поправку. К 9 марта поступило еще два сообщения о случаях тромбоэмболических осложнений после использования доз из данной партии.

"В настоящее время нет указаний на то, что к развитию данных симптомов, не указанных в качестве побочных эффектов, привела вакцинация", - отметили в EMA.

По данным агентства, данная партия состоит из 1 млн доз вакцин и была доставлена в 17 стран Евросоюза. "Некоторые государства также приостановили использование вакцин из данной партии в качестве меры предосторожности, пока продолжается расследование, - отметили в агентстве. - Несмотря на то что проблемы с качеством являются маловероятными на данном этапе, в настоящее время качество партии проверяется. Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что число случаев тромбоэмболических осложнений среди вакцинированных людей не превышает число случаев среди населения в целом".

В общей сложности в Европейской экономической зоне по состоянию на 9 марта было выявлено 22 случая тромбоэмболических осложнений среди 3 млн человек, привитых вакциной компании AstraZeneca. EMA заверило, что продолжит оценку и информирование общественности о ходе данного процесса.