Более 40% россиян теряют интерес к вакансии, если работодатель не отвечает несколько дней

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Более 40% россиян, ищущих работу, теряют интерес к вакансии при отсутствии ответа от работодателя в течение двух-трех дней. Лишь 5% готовы ждать ответа работодателя спустя три недели и дольше после отклика, свидетельствуют результаты исследования платформы по поиску работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, 41% работников теряют интерес к вакансии при отсутствии ответа от работодателя в течение двух-трех дней. Лишь 5% готовы ждать ответа работодателя спустя три недели и дольше после отклика. Специалисты с опытом работы от шести лет не теряют интерес к вакансии даже после недели ожидания, это объясняется тем, что кандидаты более тщательно выбирают место работы и откликаются только на полностью подходящие вакансии.

Согласно опросу, самыми нетерпеливыми по-прежнему остаются представители туристического и гостиничного бизнеса, административный персонал и работники сферы продаж.

"Как и в прошлых опросах большинство считает, чтобы осталось хорошее мнение о работодателе, рекрутеры должны ответить на отклик в течение недели. С годами работодатели стали быстрее отвечать на отклики соискателей. Если в 2016 году в тот же день ответы получали только 9% респондентов, то в 2020 году доля составляет 13%, в 2016 году в течение трех дней обратную связь от потенциального работодателя получали лишь четверть опрошенных, в 2020 году - почти треть", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что с годами существенно увеличилась доля тех, кто откажется от собеседования, если прошло больше времени, чем они были готовы ждать, но еще не нашли работу. Причем менее лояльными являются мужчины. Особенно обрадуются и с удовольствием сходят на интервью работники из Дальневосточного федерального округа. Большинство считает, что если работодатель не готов пригласить на собеседование, то лучше сразу получить отказ, чтобы не тратить время на ожидание ответа.

Исследование проводилось с 8 по 20 февраля 2021 года среди 7,5 тыс. работников во всех регионах России.