Штормовое предупреждение объявили в акватории Берингова моря на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 марта. /ТАСС/. Синоптики Камчатки ожидают волны высотой до 8-9 м в акватории Берингова моря на Камчатке, из-за чего в территориальных водах объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 марта утром в Тихом океане в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ) ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Во второй половине дня 12 марта оно распространится в Берингово море. Явление сохранится до конца суток 13 марта. Населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет", - говорится в сообщении.

В настоящий момент Камчатка находится в зоне влияния тихоокеанского циклона. Атмосферный вихрь принес на полуостров снег, метель и штормовой ветер. Отменены занятия у школьников второй смены в Петропавловске-Камчатском, в горных районах края объявлена лавинная опасность.