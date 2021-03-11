В Москве пройдут региональные отборочные соревнования по робототехнике

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Региональные отборочные соревнования для школьников по робототехнике First Lego League, объединяющие Москву и Московскую область, пройдут 13 и 14 марта в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Об этом сообщает в четверг официальный портал мэра и правительства столицы.

"Масштаб региональных чемпионатов растет. В прошлом году в московских соревнованиях участвовали три команды. А на этот отборочный этап, который мы проводим вместе с Московской областью, зарегистрировались 45 коллективов. Тема предстоящего турнира - спорт и здоровый образ жизни. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания", - рассказала вице-мэр города Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Среди участников - дети и подростки в возрасте от шести до 16 лет, представляющие школы, центры дополнительного образования, центры молодежного инновационного творчества и детские технопарки Москвы. Гостями отборочного этапа станут команды из Красноярска, Сочи, Таганрога и Вологды. Они проверят свои силы вне конкурсной программы.

Соревнования проводятся в три этапа. На 12 марта запланирована регистрация участников, расстановка на площадке и тренировки, 13 марта состоится торжественное открытие, презентация команд и начало чемпионата, 14 марта продолжатся состязания роботов, а затем юных конструкторов ждет подведение итогов и награждение.

Команды, занявшие призовые места, представят столицу в финале всероссийского чемпионата, который пройдет в апреле 2021 года в Нижнем Новгороде. Выступления будет оценивать экспертное жюри с судьями из Красноярска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Екатеринбурга, Сочи и Московского региона.

Отборочные соревнования пройдут при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, а также детского технопарка "Мосгормаш", уточняет портал.