Казахстан возобновил все внутренние авиарейсы и полеты в 14 стран

НУР-СУЛТАН, 11 марта. /ТАСС/. Казахстанские авиакомпании на данный момент возобновили полеты по всем 45 внутренним маршрутам. Как сообщила в четверг пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, республика также восстановила прерванное ранее из-за пандемии авиасообщение с 14 странами, в том числе с Россией.

"На сегодняшний день полностью возобновлены все внутренние авиарейсы по 45 маршрутам с частотой 590 рейсов в неделю. По международным направлениям поэтапно возобновлены рейсы в 14 стран - Турция, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссия, Украина, Германия, Узбекистан, Киргизия, Египет, Россия, Грузия, Таджикистан, Мальдивы, Шри-Ланка - по 35 маршрутам с частотой 103 рейса в неделю", - говорится в сообщении.

Казахстан после начала пандемии приостановил почти все регулярные пассажирские авиаперевозки. С 1 мая прошлого года в стране начали выполнять внутренние авиарейсы, а с конца июня республика приступила к поэтапному возобновлению авиасообщение с рядом государств.