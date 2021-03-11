Население федеральной территории Сириус может увеличиться почти в три раза за 10 лет

СИРИУС /Федеральная территория/. 11 марта. /ТАСС/. Число людей, проживающих на федеральной территории Сириус, может увеличиться почти в три раза - с 14 тыс. человек до 40 тыс. - за 10 лет. Такой прогноз дал врио главы территории Андрей Столяров в интервью ТАСС.

"В инновационном кластере, где будет создано большое количество офисов технологичных российских компаний-резидентов, ожидаем порядка 8 тыс. сотрудников, причем кто-то из них будет с семьями. Таким образом, выходим где-то на 26 тыс. вновь прибывающих плюс к тем людям, которые уже находятся на территории. Итого более 40 тыс., и это без туристов", - сказал Столяров. Он уточнил, что на сегодняшний день в Сириусе живут порядка 13-14 тыс. человек.

В течение 10 лет, добавил он, ожидается порядка 8 тыс. студентов университета, 1-2 тыс. тех, кто будет учиться на программах дополнительного образования, а также около 1,5 тыс. педагогов.

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.