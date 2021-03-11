В Сириусе намерены создать университетскую клинику и клинико-диагностический центр

СИРИУС /Федеральная территория/, 11 марта. /ТАСС/. Власти федеральной территории Сириус совместно с фондом "Талант и успех" работают над созданием клинико-диагностического центра и университетской клиники в Сириусе. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио главы федеральной территории Андрей Столяров.

"Сейчас уже вплотную работаем совместно с фондом "Талант и успех" над созданием клинико-диагностического центра, работающего в том числе в системе обязательного медицинского страхования", - сказал Столяров.

Кроме того, есть планы по созданию масштабной университетской клиники, добавил он. В рамках развития социальной инфраструктуры также предусмотрен запуск лицея, рассчитанного на 1 100 школьников и 360 дошкольников.

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.