{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сириусе намерены создать университетскую клинику и клинико-диагностический центр

В планах также запуск лицея, рассчитанного на 1 100 школьников и 360 дошкольников

СИРИУС /Федеральная территория/, 11 марта. /ТАСС/. Власти федеральной территории Сириус совместно с фондом "Талант и успех" работают над созданием клинико-диагностического центра и университетской клиники в Сириусе. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио главы федеральной территории Андрей Столяров.

"Сейчас уже вплотную работаем совместно с фондом "Талант и успех" над созданием клинико-диагностического центра, работающего в том числе в системе обязательного медицинского страхования", - сказал Столяров.

Кроме того, есть планы по созданию масштабной университетской клиники, добавил он. В рамках развития социальной инфраструктуры также предусмотрен запуск лицея, рассчитанного на 1 100 школьников и 360 дошкольников.

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.

Теги
РоссияКраснодарский крайСтоляров, Андрей Олегович
МИД Казахстана запустил Telegram-бот для упрощения доступа к консульским услугам
В ведомстве отметили, что бот может предоставить информацию о списке документов, необходимых для выдачи свидетельства о рождении, регистрации брака и оформления казахстанского паспорта
Читать полностью