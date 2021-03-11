Непогода ожидается в нескольких регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Снегопады и сильный ветер порывами до 15-32 м/с ожидаются в Ненецком автономном округе, Башкирии, Краснодарском, Алтайском краях в ближайшие дни. Пермский край, Нижегородскую, Кировскую области, Чувашию, Мордовию и регионы Центрального федерального округа ожидает в это время аномально холодная погода, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На побережье Ненецкого автономного округа ожидаются снег, метель, ветер до 27 м/с, а в Центральном федеральном округе - очень холодная и морозная погода, морозы до 30 градусов. В Башкортостане целый комплекс неблагоприятных явлений: сильный снег, метель, снежные заносы, накат, гололедица, ветер 15-20 м/с. В Пермском крае, Нижегородской, Кировской областях, Чувашии, Мордовии до 12 марта будет аномально холодная погода с температурой на семь градусов и более ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае в ближайшие дни прогнозируется сильный ветер. "На Черноморском побережье Краснодарского края 11-12 марта будет сильный ветер - 20-25 м/с, в районе Новороссийска 11 марта - 27-32 м/с", - отметил метеоролог.

Непогода также ожидается в Алтайском крае. Там прогнозируются снегопады и ветер до 22 м/с. Томскую и Кемеровскую области ожидают сильные осадки в ближайшие два дня.