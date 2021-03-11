В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года минутой молчания

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Церемония памяти жертв землетрясения и цунами 2011 года началась в четверг в Национальном театре Токио по случаю 10-й годовщины со дня трагедии. Трансляцию ведет японское общественное телевидение.

Минута молчания по традиции была объявлена в 14:46 по местному времени (08:46 мск), когда 11 марта 2011 года у побережья префектуры Мияги был зафиксирован подземный толчок магнитудой 9,0.

Мероприятие проходит с рядом ограничений из-за коронавируса. В нем принимают участие 220 человек, что в четыре раза меньше, чем обычно. Также в зале приняты различные меры против распространения инфекции. В прошлом году церемония была отменена из-за ситуации с коронавирусом.

Среди участников в этом году - премьер-министр Ёсихидэ Суга, а также император Нарухито и императрица Масако, для которых это первое совместное появление на публике с момента начала пандемии. После минуты молчания глава правительства и император зачитают свои обращения и принесут соболезнования родным погибших.

В 2011 году землетрясение и цунами унесли жизни по меньшей мере 18,4 тыс. человек, еще 3,7 тыс. умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с тем, что они пережили. Наибольший урон был нанесен префектурам Мияги, Иватэ и Фукусима. Последняя стала известна во всем мире из-за аварии на одноименной АЭС, с последствиями которой Японии приходится иметь дело до сих пор.