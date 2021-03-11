МИД Казахстана запустил Telegram-бот для упрощения доступа к консульским услугам

НУР-СУЛТАН, 11 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана сообщило в четверг о запуске Telegram-бота, который упростит получение консульских услуг для находящихся за пределами страны казахстанцев.

"Для защиты законных прав и интересов наших граждан за рубежом Министерство иностранных дел Казахстана разработало и запустило Telegram-бот. Основной его задачей является предоставление и разъяснение информации о процедуре получения государственных услуг в казахстанских посольствах и консульствах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бот может предоставить информацию о списке документов, необходимых для выдачи свидетельства о рождении, регистрации брака и оформления казахстанского паспорта. Кроме того, он позволяет заблаговременно забронировать посещение диппредставительства Казахстана для получения услуг. "Для этого необходимо выбрать страну и город, в котором расположено ближайшее консульское учреждение, вписать свои контактные данные и выбрать дату и время. Затем заявителю подтвердят бронь или заявку, либо предложат другое свободное время посредством уведомления", - пояснили в министерстве.

В МИД страны подчеркнули, что этот Telegram-бот позволит улучшить качество взаимодействия казахстанских консулов с гражданами и повысить их информированность о предоставляемых услугах.