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Пандемия COVID-19

ТАСС в проекте "Пандемия. 366 дней спустя" рассказал, как за год коронавирус изменил мир

Ровно год назад, 11 марта 2020 года, ВОЗ признала вспышку новой инфекции пандемией

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось в тысячу раз, а границы стран не открылись до сих пор. Ровно год назад, 11 марта 2020 года, ВОЗ признала вспышку новой инфекции пандемией. К годовщине ТАСС подготовил проект "Пандемия. 366 дней спустя", посвященный тому, как болезнь изменила планету.

Спецпроект на тему
ПАНДЕМИЯ. 366 ДНЕЙ СПУСТЯ Как коронавирус изменил нашу жизнь

Корреспонденты ТАСС рассказывают в проекте, как вирус распространялся по планете, какие страны пострадали от него сильнее других и как они пытались справиться с эпидемией с помощью беспрецедентных в новейшей истории ограничительных мер. Они вспоминают, какие прогнозы в течение года давали ведущие специалисты и политики, и следят за ходом массовой вакцинации, которая должна вернуть человечество к жизни без карантинов и локдаунов.

Отдельное внимание авторы проекта уделили влиянию пандемии на самые разные сферы - от здравоохранения до экологии, от меню в кафе и ресторанах до жизни некогда популярных курортов, от фондового рынка до ценников в супермаркетах.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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