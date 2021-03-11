В Эстонии вступили в силу жесткие карантинные ограничения

ТАЛЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Жесткие карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса вступили в силу в четверг в Эстонии, они будут действовать до 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно решению кабинета министров, с 11 марта в учебных заведениях вводится дистанционное обучение для всех учеников, кроме детей с особыми потребностями. Родителям дошкольников рекомендуют не водить детей в детский сад без крайней необходимости.

Закрываются все предприятия розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов оптики и других магазинов, предлагающих товары первой необходимости. Выдача товаров может быть организована только на улице. Предприятия общепита смогут работать только навынос. Занятия спортом в закрытых помещениях будут запрещены. Жителям рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования на улице.

Общественные бани, спа-центры и бассейны будут закрыты. Также закроются театры, кинотеатры, музеи, выставочные залы, детские игровые комнаты, бильярдные, ночные клубы, казино и прочие развлекательные заведения. Церкви останутся открытыми только для индивидуальных молитв.

Общее количество инфицированных в Эстонии достигло 78 973, умерли 677 человек. Вакцинация началась в Эстонии 27 декабря прошлого года, к настоящему моменту две дозы вакцины получили 45 310 человек.

Правительство республики ввело с 28 декабря по 17 января масштабные ограничения из-за коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в Таллине, позднее их продлили до 31 января. С 1 февраля кабинет министров объявил о введении новых ограничений по всей стране, которые ужесточил с 1 марта, а затем еще раз с 6 марта.