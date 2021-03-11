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Власти Ленобласти выделили 50 млн рублей на поддержку садоводов

Субсидии они смогут направить на строительство или реконструкцию линий электро-, водо-, газоснабжения, подъездных дорог и систем мелиорации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Садоводческие товарищества Ленинградской области получат субсидии на общую сумму 50 млн рублей на обустройство инженерной инфраструктуры в 2021 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В бюджете региона на 2021 год на поддержку садоводческих товариществ выделено 50 млн рублей. Средства из областного бюджета можно направить на строительство или реконструкцию линий электро-, водо-, газоснабжения, подъездных дорог, систем мелиорации. Область компенсирует дачникам 90% этих работ", - говорится в сообщении.

Садоводческие товарищества могут получить субсидии, направив заявку в областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу с 11 марта по 15 апреля. К конкурсному отбору на получение субсидий допускаются товарищества, где не менее половины участников постоянно проживают на территории Ленинградской области.

В прошлом году субсидии получили 25 садоводческих товариществ. Было обустроено четыре подъездные дороги, 11 линий электропередачи и другие объекты.

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