{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд обязал колонию в Коми обеспечить горячей водой помещения осужденных

Ранее Печорская прокуратура в ходе проверки выявила отсутствие горячего водоснабжения в помещениях колонии №49

СЫКТЫВКАР, 11 марта. /ТАСС/. Суд обязал исправительную колонию №49 в Республике Коми (ИК-49) обеспечить горячим водоснабжением осужденных. Соответствующее требование было направлено прокуратурой после проведенной проверки, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Печорский спецпрокурор обратился в суд с иском о возложении на исправительное учреждение обязанности обеспечить горячим водоснабжением помещения. Печорский городской суд разделил правовую позицию прокуратуры, возложив на ИК-49 УФСИН России по Республике Коми обязанность устранить выявленные нарушения в течение одного года со дня вступления решения в законную силу", - сообщает пресс-служба.

В ходе проверки Печорской прокуратурой, объяснили в пресс-службе, было выявлено отсутствие горячего водоснабжения в умывальных помещениях двух отрядов - в колонии-поселении и колонии строгих условий отбывания наказания, а также во всех камерах здания штрафного изолятора.

Теги
РоссияКоми
РФ, Катар и Турция призвали ВОЗ уделить первостепенное внимание вопросу вакцинации в Сирии
Москва, Анкара и Доха также подтвердили готовность содействовать усилиям спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена
Читать полностью