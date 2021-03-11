Москалькова заявила, что дискриминация женщин обрела более выраженный характер в пандемию

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что дискриминация женщин приобрела более выраженный характер в период пандемии.

Об этом говорится в ее обращении, которое зачитали в четверг в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".

"Принижающие роль женщины стереотипы общества, конкуренция между традиционными и семейными ценностями и возможностями реализации женщиной себя, своих целей, амбиций, дискриминация по признаку пола и даже такое страшное явление, как домашнее насилие, это все еще пока с нами. В условиях распространения ковида это обрело более выраженный характер", - приводятся ее слова.

Также омбудсмен напомнила, что обеспечение гендерного равенства является одной из важнейших задач мирового сообщества. "Расширение возможностей для самореализации женщины является важнейшим приоритетом и в российской политике. Несмотря на ярко выраженную тенденцию [усиления] роли женщин во всех сферах общества, целый ряд вопросов, связанных с защитой их прав, к сожалению, остается нерешенным", - отмечается в обращении.