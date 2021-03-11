Нарушения в обеспечении горячим питанием учащихся выявили в 13 регионах

МОСКВА. 11 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения в обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов в 13 субъектах РФ. Проверка общеобразовательных учреждений была проведена после обращения уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена в четверг.

"Согласно поступившей в адрес омбудсмена информации, проверкой установлено, что администрациями 323 общеобразовательных организаций, расположенных на территории 13 субъектов РФ, в нарушение прав учащихся начальных классов второй смены утверждены меню, которые не предусматривают первое блюдо. Фактически детям предоставлялись горячие завтраки вместо обеда", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что прокуратура в адрес глав органов местного самоуправления и директоров школ уже вынесла 294 представления, по итогам рассмотрения которых в большинстве случаев меню скорректированы. "Устранение остальных нарушений взято на контроль Генеральной прокуратуры РФ", - говорится в сообщении.

Кузнецова подчеркнула, что продолжит внимательно следить за реализацией поручения президента по обеспечению детей горячим питанием в регионах. "Большой потенциал в этом вопросе я вижу в родительском контроле, который в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора необходимо выстроить во всех образовательных организациях нашей страны. Это не только позволит обеспечить качественную обратную связь, чутко реагировать на любые сложности в организации питания, но и станет действенным инструментом для самого региона, позволяющим оперативно диагностировать и устранять выявляемые проблемы", - приводит слова омбудсмена ее пресс-служба.

Президент РФ в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начали с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.