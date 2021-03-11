Экс-президента Чехии Клауса в третий раз оштрафовали за нарушение антиковидных мер

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус в третий раз получит штраф за нарушение действующих в республике жестких санитарно-эпидемиологических ограничений, направленных на пресечение распространения коронавируса. Об этом сообщило в четверг Чешское телевидение.

Клаус, завершивший в прошлую пятницу самоизоляцию после получения положительных результатов теста на коронавирус, на минувшие выходные отправился из Праги в расположенный на севере Чехии курортный городок Черны-Дул. При этом он нарушил действующий с 1 марта запрет на передвижение между районами республики, на территории которой быстро распространяются британский и южноафриканский штаммы вируса. Санитарно-эпидемиологическая служба страны планирует привлечь его к административной ответственности, что связано с обязательным наложением штрафа.

Клаус, являющийся сторонником теории возникновения коллективного иммунитета на коронавирус и отказывающийся делать прививку, был оштрафован на 10 тыс. крон (около €400) за то, что отказался надеть медицинскую маску на общественном мероприятии 28 октября 2020 года в Праге. Затем за аналогичное нарушение, зафиксированное в чешской столице 17 ноября, ему был выписан еще один штраф - на 3 тыс. крон (примерно €120).

Бывший глава государства, которому 19 июня должно исполниться 80 лет, считает, что введенные властями социальные ограничения противозаконны, так как нарушают права и свободы граждан. Неиспользование средств защиты органов дыхания от коронавируса, в частности, он характеризует как выражение гражданского протеста против этих мер.

Клаус занимал пост чешского президента с 2003 по 2013 год.