Павел Савчук стал исполнительным директором Российского красного креста

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президиум Российского красного креста (РКК) в четверг избрал руководителя движения "Волонтеры - медики" Павла Савчука исполнительным директором организации. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя РКК Виктория Макарчук.

"Сегодня Савчука избрали решением президиума, и он приступает к исполнению своих обязанностей", - сказала Макарчук.

По ее словам, РКК планирует проведение съезда 23 апреля. "Сейчас будем усиленно готовиться к съезду вместе с ним [Савчуком]", - добавила Макарчук.

"Пандемия коронавируса показала активность региональных отделений РКК, были отделения, которые действительно стали настоящими помощниками для населения. Они помогали социально незащищенным слоям населения, часть из них участвовала в акции "Мы вместе", - рассказал ТАСС Павел Савчук.

При этом он отметил, что "были отделения, которые себя не проявили". "Мне кажется, наша важная задача вернуть РКК прежнюю славу и тот авторитет, который был раньше. Для того, чтобы он мог реализовать свою главную функцию. А главная функция заключается в том, чтобы помочь людям, тем кому плохо, и эту помощь должны получать с каждый годом все больше и больше людей", - подчеркнул Савчук.