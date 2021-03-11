ВЦИОМ: изменения после воссоединения Крыма с Россией заметили 70% россиян

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Произошедшие за семь лет изменения после воссоединения Крыма с Россией почувствовали 70% опрошенных россиян. Такие результаты показал недавний опрос, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщил в четверг руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов.

"70% россиян заявили о том, что после присоединения Крыма к России жизнь россиян изменилась. При этом 51% заявляют о существенно значительных изменениях. Об отсутствии изменений заявляют всего лишь 3%, ну и 27% затруднились ответить", - сказал Мамонов в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Семь лет после присоединения Крыма: настроение жителей".

Представитель ВЦИОМ пояснил, что во время опроса 15% респондентов указали на изменения в лучшую сторону, не уточнив конкретных процессов. Еще часть опрошенных сообщила, что воссоединение Крыма с Россией привело к изменениям "инфраструктуры, усилению соцгарантий, обеспечению безопасности, росту уровня жизни, увеличению туристического потока".

"Только 5% россиян заявили об отрицательных изменениях: 3% сказали, что в целом хуже стала ситуация, и 2% заявили о росте цен", - добавил Мамонов.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.