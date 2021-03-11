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Пандемия COVID-19

В Малайзии приняли закон о борьбе с распространением слухов о пандемии коронавируса

По данным "Федеральной правительственной газеты", распространителям недостоверных сведений грозит штраф в размере $24,3 тыс., лишение свободы на срок до трех лет или же оба наказания

СИНГАПУР, 11 марта. /ТАСС/. Власти Малайзии приняли закон о противодействии распространению слухов и фальшивой информации о борьбе с коронавирусом, а также ограничительных мерах, вводимых правительством. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении "Федеральной правительственной газеты".

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"Распространителям недостоверных сведений, которые намериваются вызвать страх или тревогу в обществе, грозит штраф в размере 100 тыс. ринггит ($24,3 тыс.), лишение свободы на срок до трех лет или же оба наказания", - говорится в официальной публикации.

Кроме того, "судебные органы могут потребовать от виновных принести извинения, невыполнение может повлечь дополнительный штраф в размере 50 тыс. ринггит ($12,2 тыс.) или же лишение свободы на срок до одного года", указывается в документе.

Закон вступает в силу с 12 марта.

Верховный правитель Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах в середине января объявил о введении в стране чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Такой режим, который продлится до 1 августа, затрагивает политическую жизнь страны. В частности, приостанавливается деятельность парламента, большинство вопросов принимается правительством самостоятельно. В связи с этим кабинет смог самостоятельно принять данный закон, минуя рассмотрение в законодательном органе.

Теги
МалайзияПандемия COVID-19
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