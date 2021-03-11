{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ГИБДД выступили против перевозки детей без специальных кресел в такси

В ведомстве отметили, что транспортное средство - источник повышенной опасности

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Отмена кресел в такси для перевозки маленьких детей неприемлема, заявил представитель ГИБДД РФ Сергей Чипурин на круглом столе в Общественной палате РФ, посвященном проблеме детей-пассажиров.

"Есть общие правила перевозки детей, которые должны выполняться. У нас транспортное средство - источник повышенной опасности. Качество услуг, которые оказываются, и качество перевозки оставляют желать лучшего. Детей, слава богу, не такое большое количество пострадавших, но это не значит, что надо разрешать по городу возить детей (в такси) без детских удерживающих устройств", - сказал Чипурин.

Он подчеркнул, что ведомство выступает против послаблений в вопросе правил перевозки детей в такси.

Чипурин также выразил удивление тому, что в агрегаторах такси перевозки с детьми стоят дороже обычных.

Теги
Россия
На месте аварии на трубопроводе в ХМАО не выявили загрязняющих веществ
По данным источника ТАСС, количество пропана и бутана, утекших из трубы, оценивается в 40-45 тонн
Читать полностью