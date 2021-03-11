Размер выплат "детям войны" в Калмыкии увеличили до 6 тыс. рублей в год

ЭЛИСТА, 11 марта. /ТАСС/. Депутаты Народного хурала (парламента) Калмыкии на сессии в четверг единогласно приняли поправки к закону "О детях войны", в соответствии с которыми размер выплат для этой категории граждан в регионе увеличился втрое - до 6 тыс. рублей в год. Об этом ТАСС сообщила министр социального развития, труда и занятости республики Марина Ользятиева.

"Сегодня на заседании Народного хурала принят республиканский закон, согласно которому единовременная денежная выплата ко Дню Победы в размере 2 тыс. рублей заменена на ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей. Это позволит увеличить в три раза материальную поддержку граждан, относящихся к категории "дети войны". Законопроект, выдвинутый в качестве законодательной инициативы правительством Калмыкии, поддержан единогласно депутатами парламента региона", - сказала она.

Закон "О детях войны", закрепляющий меры соцподдержки граждан преклонного возраста, чье детство пришлось на военные годы, был единогласно принят депутатами Калмыкии в марте 2020 года. Одной из главных мер поддержки для "детей войны", рожденных в период с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, стало установление ежегодной денежной выплаты в размере 2 тыс. рублей ко Дню Победы. Среди других мер - внеочередное оказание медпомощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, доставка жителей села в лечебные центры региона для скрининговых обследований, уточнили в пресс-службе министерства.

Сегодня в Калмыкии проживает порядка 12,2 тыс. человек в возрасте от 75 до 93 лет, которые подпадают под категорию "дети войны". По данным Министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии, в 2020 году ежегодную денежную выплату ко Дню Победы получили 10,2 тыс. человек. Общий объем средств республиканского бюджета, направленных на реализацию закона, составил 20,4 млн рублей, добавили в пресс-службе министерства.