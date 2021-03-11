Петербургские медики спасли пациента с COVID-19, сердце которого останавливалось 10 раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Медики больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге спасли пациента с новой коронавирусной инфекцией, сердце которого останавливалось 10 раз. Мужчину уже выписали из медучреждения, сообщили в четверг на странице больницы в Instagram.

"Из больницы Святого Георгия выписан пациент с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и массивной ТЭЛА (тромбоэмболией легочной артерии - прим. ТАСС), чье сердце останавливалось более 10 раз в первую ночь пребывания в стационаре", - говорится в сообщении.

Как пояснили в медучреждении, пациенту 30 лет, у него в анамнезе уже были эпизоды ТЭЛА в связи с тем, что он имеет генетическую предрасположенность к тромбообразованию. Ковид и травма стали усугубляющим фактором развития рецидива тромбоэмболии легочной артерии, и сердце не выдержало. В ночь поступления в больницу мужчину госпитализировали сразу в отделение реанимации, минуя приемное.

"Незамедлительно начатая интенсивная терапия не смогла предотвратить фатальное осложнение, и произошла остановка кровообращения. Реанимационные мероприятия, проводимые дежурной бригадой, были успешны, но в течение последующих 12 часов сердце пациента останавливалось еще более 10 раз! Врачи каждый раз вновь и вновь восстанавливали эффективную сердечную деятельность, больному был выполнен спасительный системный тромболизис", - пояснили в учреждении.

В больнице отметили, что врачи-реаниматологи проводили реанимационные мероприятия столько раз подряд впервые, и считают выжившего пациента одной из самых ярких побед "ковидного" года.

"Антон не помнит, как умирал, только момент поступления в больницу и уже нахождение в реанимации после возвращения к жизни. Рассказывает, что врачи тревожились за его состояние, даже когда уже дышал без аппарата искусственной вентиляции легких и разговаривал", - рассказали в учреждении.