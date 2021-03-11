Росфинмониторинг в 2020 году пресек деятельность восьми теневых площадок

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд считает, что отмывать доходы, полученные преступным путем, в России становится сложнее с каждым годом.

"Да, действительно, отмывать преступные доходы в России с каждым годом становится все сложнее и сложнее", - сказал он в эфире радиостанции "Вести FM".

Негляд отметил, что Росфинмониторинг преимущественно концентрируется на крупных и сложных преступных схемах, особенно когда такие услуги предоставляются на профессиональной основе.

"В прошлом году была пресечена деятельность восьми так называемых теневых площадок. То есть крупных площадок, которые предоставляли такого рода криминальные услуги", - добавил Негляд.

По словам замглавы ведомства, преступное сообщество активно использует криптовалюты в своих схемах, поскольку они позволяют быстро и анонимно осуществлять трансграничные переводы. "Непосредственно в Российской Федерации риск использования криптовалют в целях легализации мы считаем высоким", - заявил он.