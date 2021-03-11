В Ненецком автономном округе гостям разрешили присутствовать на бракосочетаниях в ЗАГСах

ТАСС, 11 марта. Гостям разрешили присутствовать на церемониях бракосочетания в ЗАГСах в Ненецком автономном округе (НАО), говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации региона.

"На церемонии бракосочетания в ЗАГСе смогут присутствовать гости. В связи с пандемией и действующим на территории округа режимом повышенной готовности церемония бракосочетания проходила лишь в присутствии регистратора и молодоженов - без приглашенных гостей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонии могут присутствовать не более семи гостей.

С начала пандемии в НАО выявлено 1 048 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - два случая. На лечении с диагнозом COVID-19 находятся 40 пациентов, в регионе зарегистрировано 3 летальных исхода от коронавируса.

В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, масочный режим. Режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в регион отменен.