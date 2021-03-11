В Петербурге возбудили дело на экс-воспитателя детсада за издевательства над ребенком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего воспитателя детского сада в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга после прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что она издевалась над ребенком. Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга.

"В отношении уже бывшего воспитателя детского сада возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проверка проводилась после обращения в прокуратуру матери пятилетней девочки, которая пожаловалась на методы воспитания в детском саду в Красногвардейском районе. В ходе проверки было установлено, что воспитатель тянула ребенка за ухо и волосы, а также хватала девочку за шею. В результате этого девочка испытала психические и физические страдания, а также получила травмы.

Кроме того, прокуратура также добилась привлечения еще трех работников детсада к дисциплинарной ответственности. Номер детского сада, в котором произошел инцидент, в надзорном ведомстве не уточнили.