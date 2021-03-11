Первый этап вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли почти 295 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции первым компонентом в Санкт-Петербурге прошли почти 295 тыс. человек, сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.

"За весь период в Петербурге вакцинированы 294 706 человек. Из них 176 918 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привит 5 851 человек, вторично - 9 683. Нарастающий итог поступившей в город вакцины - 348 542 комплекта. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент - 53 836 комплектов", - говорится в сообщении.

При этом соблюдение противоэпидемических мер все еще необходимо, отметили в совете. "Количество активно больных, новых случаев COVID-19 и суточных госпитализаций остается высоким. Ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах по-прежнему необходимо. Ключевой противоэпидемической мерой является массовая вакцинация населения", - отметили там.

Ранее в городском комитете по здравоохранению сообщили, что в 16 из 129 стационарных пунктов вакцинации закончился первый компонент вакцины "Спутник V", однако проблем с наличием второго компонента нет. Поставки ожидаются на следующей неделе.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 377 748 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 323 240 человек, умерли 11 527. За последние сутки в городе выявили 961 случай заражения.