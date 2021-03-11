Калининградские власти рассчитывают на улучшение ситуации с COVID-19 через 2-3 месяца

ТАСС, 11 марта. Заболеваемость COVID-19 в Калининградской области начала существенно снижаться, и регион рассчитывает на существенное улучшение ситуации в течение ближайших двух - трех месяцев. Об этом заявил в четверг в программе "Специальный гость" на телеканале RTVI губернатор области Антон Алиханов.

"Заболеваемость сейчас практически уходит вниз. Я надеюсь, что благодаря в том числе и сезонному фактору, и вакцинации мы все-таки из этого выйдем в течение двух - трех месяцев совсем", - сказал Алиханов.

Он признал, что новый коронавирус повлиял на рост смертности в регионе, но область по итогам 2020 года "хорошо ниже среднероссийских показателей" в целом по уровню смертности, в том числе с учетом доли, связанной с последствиями заражения новым коронавирусом.

Алиханов отметил, что благодаря в том числе поддержке федерального центра пандемия не оказала катастрофического влияния на экономику области. Регион прогнозировал падение собственных доходов на 15%, а региональный бюджет в итоге вырос на 9,6%, консолидированный бюджет области, с учетом муниципалитетов - на 8,6%. Рост произошел за счет роста НДФЛ, налога на прибыль, занятость в среднем и малом бизнесе выросла на 4,5 тыс. человек.

По данным регионального оперативного штаба по контролю на новым коронавирусом на 11 марта, в области выявлено 29 090 случаев заражения новым вирусом. Вылечились 26 665 пациентов, умерли 313, остаются под медицинским наблюдением 3 687 человек. Ведется активная вакцинация населения. В регион суммарно поступило 33 тыс. доз вакцины от коронавируса развернуто 28 прививочных пунктов, привито 31 897 человек, из них двукратно - 15 929 человек.

В регионе до 22 марта продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий и масочный режим в общественных местах и в транспорте. Отменены ограничения на проведение деловых мероприятий, однако организаторы обязаны соблюдать нормы для предотвращения распространения инфекции и сообщать о планах их проведения в региональное управление Роспотребнадзора не менее за десять дней до их начала. С 21 февраля разрешена торжественная регистрация брака с участием не более 10 человек. В театральных, концертных, спортивных залах и площадках разрешено заполнять 70% стационарных сидячих мест для зрителей. Предприятиям общепита разрешено принимать посетителей с 06:00 до 24:00.