В Ялте усадьбу XIX века взяли под охрану государства

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Старинная усадьба баронов Меллер-Закомельских в Ялте (Республика Крым) внесена в списки выявленных объектов культурного наследия и взята под охрану государства, сообщила в четверг на своей странице в Instagram мэр Ялты Янина Павленко.

Усадьба баронов Меллер-Закомельских в Ялте состоит из трех зданий и парка, построена во второй половине XIX века и находится в историческом и административном центре города. При этом комплекс не был оформлен как объект культурного наследия, а значит, не охранялся государством. В феврале 2021 года местных жителей возмутили планы владельцев застроить территорию, история получила большой резонанс в СМИ.

"Сегодня в министерстве культуры состоялся научно-методический совет по культурному наследию, на котором было принято решение о включении исторического здания в центре Ялты - усадьбы Меллер-Закомельских на улице Чехова в списки выявленных объектов культурного наследия. Готовятся документы на присвоение зданию статуса "Объект культурного наследия", - написала Павленко.

По закону, в отношении выявленных объектов культурного наследия действуют те же правила, касающиеся обеспечения сохранности объекта, как и для уже утвержденных памятников. Этот статус - промежуточный. Он действует до тех пор, пока не будет собран пакет документов и профильные инстанции не примут решение, удовлетворить заявку о присвоении статуса памятника или отклонить его.

"Статус защитит его [комплекс усадьбы] от земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением тех, что будут направлены на сохранение здания или его отдельных элементов", - выразила уверенность Павленко.