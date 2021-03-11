В Новгородской области открылся спортивный центр по программе развития сельских территорий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Первый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в поселке Хвойная Новгородской области при участии заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. ФОК был построен в рамках программы "Комплексного развития сельских территорий", сообщила Лут на церемонии открытия.

"Это новый, современный объект, направленный на развитие спорта в регионе. Учреждение рассчитано и на детей, и на посетителей других возрастов. Подобных центров до этого не было ни в поселке, ни в районе, его открытие позволит вывести на качественно новый уровень работу с молодежью", - отметила Оксана Лут.

В 2020 году в Новгородской области реализованы четыре проекта по восстановлению социальных объектов в Новгородском, Хвойнинском и Крестецком районах. Капитально отремонтированы три школы, детский сад и два дома культуры, проведена реконструкция культурно-досугового центра, построены спортивное сооружение и физкультурно-оздоровительный комплекс. На эти цели было направлено более 300 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Хвойнинский ФОК построен в 2020 году, в двухэтажном здании комплекса обустроен спортзал с трибунами для зрителей, выделена зона для занятий боксом, установлены тренажеры, оборудованы уличные площадки для игровых видов спорта. Новое учреждение смогут посещать свыше 6 тысяч жителей района.

Также в рамках поездки Лут посетила Крестецкий район, где осмотрела культурно-досуговый центр, введенный в эксплуатацию после реконструкции в декабре 2020 года. К зданию был пристроен этаж, проведены внутренние и наружные отделочные работы, заменена крыша и коммуникации, благоустроена территория. Кроме того, в учреждении отремонтировали сцену и зрительный зал, установили новое музыкальное, световое и звуковое оборудование. Также в районе был произведен ремонт средней школы. Стоимость всего проекта составила 142,2 млн рублей.