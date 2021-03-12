Администрация США выделяет $2,5 млрд штатам на лечение психических заболеваний

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Администрация США направляет около $2,5 млрд властям американских штатов и территорий на борьбу с наркозависимостью, а также на лечение психических заболеваний. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении Министерства здравоохранения и социальных служб США.

"Администрация [президента США Джо] Байдена выделяет штатам и территориям почти $2,5 млрд на финансирование лечения психических заболеваний и борьбу с наркозависимостью в стране, которые обострились во время пандемии COVID-19", - отмечается в заявлении.

Выделенные средства пойдут на расширение доступа американцев к медицинским услугам, создание и улучшение имеющихся программ профилактики и лечения. При этом $1,65 млрд будет направлено на борьбу с наркозависимостью, а 825 млн - на лечение психических заболеваний.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, 41% совершеннолетних американцев жалуются на проблемы с психическим здоровьем, а также злоупотребляют наркотическими веществами из-за продолжающейся пандемии и ее последствий. В 2019 году в США в результате самоубийств и передозировки наркотиками умерли более 118 тыс. человек. В Минздраве считают, что из-за нового коронавируса аналогичные показатели за 2020 год будут значительно выше. Предварительные данные ЦКПЗ показывают, что количество случаев передозировки наркотиками в стране в первой половине прошлого года увеличилось на 24% по сравнению с предыдущим годом.