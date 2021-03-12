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Более 40% месячной нормы осадков выпало в столице Камчатки за прошедшие сутки

В Петропавловске-Камчатском выпало 32 мм осадков при мартовской норме в 70 мм

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 марта. /ТАСС/. Более 40% месячной нормы осадков - около 32 мм - выпало в Петропавловске-Камчатском за прошедшие сутки после подошедшего в четверг ночью к берегам полуострова циклона, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько.

"Днем в четверг и ночью в пятницу выпало 32 мм осадков при мартовской норме в 70 мм. Сейчас циклон смещается на север края, но там осадки будут не такими сильными", - сказала Приходько.

В мэрии Петропавловска-Камчатского ТАСС рассказали, что в настоящий момент дорожники справляются с последствиями стихии. Автобусное сообщение в крае не нарушено, основные магистральные проезды расчищены, ведется очистка межквартальных территорий.

В четверг атмосферный вихрь принес на полуостров снег, метель и штормовой ветер. Отменились занятия в школах краевой столицы, до сих пор задержаны вылеты шести рейсов местных авиалиний. 

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