Переменная облачность, гололедица и до семи градусов мороза ожидаются в Москве 12 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой снег, гололедица и до минус семи градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит пять-семьградусов мороза. В ночь на субботу она может опуститься до минус восьми градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус четыре-девять градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 11 градусов.