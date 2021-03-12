Фаучи заявил, что вакцинированным американцам представят новые рекомендации о поведении

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США в ближайшие дни представит новые рекомендации для жителей страны, сделавших прививку от коронавируса нового типа. Об этом в интервью кабельному телеканалу MSNBC сообщил в четверг вечером директор данного федерального агентства Энтони Фаучи.

По его словам, в ближайшее время будет обнародован "ряд рекомендаций" с изложением наиболее оптимальных, с точки зрения медицинских экспертов, правил поведения для лиц, сделавших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. "Они [новые рекомендации] будут касаться путешествий, поведения на рабочих местах и в молельных домах. Вы сможете с ними ознакомиться в самое ближайшее время", - сказал Фаучи.

Заявление главного инфекциониста США, как отметила газета The Hill, сделано на фоне все более проявляемой штатами самостоятельной активности по снятию ограничений, введенных в связи с пандемией. Власти некоторых штатов, в том числе Техаса, в последние дни отменили обязательное ношение защитных масок в общественных местах и другие меры предосторожности, включая социальное дистанцирование. Администрация президента Джо Байдена настоятельно рекомендовала местным властям воздержаться от "преждевременной отмены ограничений" во избежание изменения положительной тенденции, наметившейся в борьбе с пандемией коронавируса в стране. Такой же позиции придерживается и Фаучи.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 29,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 530 713 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.