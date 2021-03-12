Фармрегулятор ЮАР получил документы на регистрацию вакцины Sinovac

ПРЕТОРИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Регулятор рынка лекарств Южно-Африканской Республики получил всю необходимую документацию от производителя китайской вакцины Sinovac для ее регистрации в целях использования для массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление Южноафриканского управления по регулированию медицинских средств (SAHPRA).

"Мы приступаем к анализу данных и оценке эффективности вакцины Sinovac", - отметил представитель регулятора. Специалисты SAHPRA с конца февраля работают с российской вакциной "Спутник V" на предмет ее регистрации для массового использования, а также с китайской Sinopharm. Как отмечает местный телеканал eNCA, для ЮАР важнейшее значение имеют два фактора: эффективность вакцины против южноафриканского штамма коронавируса, а также воздействие вакцины на людей, имеющих ВИЧ-инфекцию. В Южно-Африканской Республике зарегистрировано более 7,5 млн ВИЧ-инфицированных.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в ЮАР 17 февраля с сотрудников системы здравоохранения. Первая партия вакцины Johnson & Johnson в количестве 80 тыс. была доставлена в страну накануне. В первый день вакцинации прививку получил и президент страны Сирил Рамапоса. Как заявил 11 марта министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе, в стране прививки от коронавируса уже получили 138 тыс. человек.

В ЮАР насчитывается наибольшее число заболевших коронавирусом среди всех стран Африки - 1 524 174. Из них 51 015 человек умерли.